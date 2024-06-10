Член ВСК говорит: Подрядчики взялись за незавершенные работы по обустройству фортификаций

Строительство фортификационных сооружений. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

С момента создания временной специальной комиссии по вопросам обустройства фортификаций и закупки дронов многие из подрядчиков начали доделывать ранее не завершенные работы или улучшать их качество. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии нардеп Михаил Цимбалюк в комментарии Суспільному.

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Цимбалюк считает, что это уже заслуга того, что ВСК создана. Он отметил, что сейчас получено очень много информации по фортификаций, которая подлежит основательной проработке.

Заместитель председателя комиссии отметил – речь идет об очень большом массиве работы, ведь нужно проанализировать, почему выделялись те или иные средства тому или иному распорядителю кредитов. Кроме этого, он акцентировал на том, что нужно проанализировать то, какие были подрядчики и технические характеристики.

Цимбалюк объяснил – все, что строится в плане фортификаций, строится по заказу воинских частей, которые в оперативном плане обслуживают ту или иную территорию.

Их задача, а в структуре работают инженерные войска и другие – территориально сформировать, где проходит первая, вторая, третья линии обороны, какие должны быть технические характеристики этих сооружений, как они построены и с каким качеством. И только военные после завершения этих работ принимают их в эксплуатацию, потому что они являются заказчиком этих сооружений, рассказал он.

Нардеп также отметил, что строительство особенно первой и второй линии проходит под обстрелами войска РФ.

"Когда на первой линии задействованы военные, то это одно, а вторая линия – ее, как правило, строят исполнители гражданские. И там и уничтожается техника, и получают ранения люди. В большинстве случаев она проведена профессионально, это то, что нам известно и что удалось получить информацию", – добавил Цимбалюк.

Рада на заседании 22 мая проголосовала за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов.

Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства, сообщила нардепка от Голоса Бобровска.

Президент Зеленский сообщал, что россияне не дошли до бетонной линии укреплений в Харьковской области, сейчас они примерно на первой линии.

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