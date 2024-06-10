Член ТСК каже: Підрядники взялися за незавершені роботи з облаштування фортифікацій

Будівництво фортифікаційних споруд. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

З моменту створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів багато хто з підрядників почав доробляти раніше не завершені роботи або покращувати їхню якість. Про це розповів заступник голови комісії нардеп Михайло Цимбалюк у коментарі Суспільному.

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Цимбалюк вважає, що це вже заслуга того, що ТСК створена. Він зазначив, що наразі отримано дуже багато інформації щодо фортифікацій, яка підлягає ґрунтовному опрацюванню.

Заступник голови комісії наголосив – йдеться про дуже великий масив роботи, адже потрібно проаналізувати, чому виділялись ті чи інші кошти тому чи іншому розпоряднику кредитів. Окрім цього, він акцентував на тому, що потрібно проаналізувати те, які були підрядники й технічні характеристики.

Цимбалюк пояснив – все, що будується у плані фортифікацій, будується за замовленням військових частин, які в оперативному плані обслуговують ту чи іншу територію.

Їхнє завдання — а у структурі працюють інженерні війська та інші — територіально сформувати, де проходять перша, друга, третя лінії оборони, які мають бути технічні характеристики цих споруд, як вони побудовані та з якою якістю. І тільки військові після завершення цих робіт приймають їх в експлуатацію, бо вони є замовником цих споруд, розповів він.

Нардеп також наголосив на тому, що будівництво особливо першої та другої ліній проходить під обстрілами війська РФ.

"Коли на першій лінії задіяні військові, то це одне, а друга лінія — її, як правило, будують виконавці цивільні. І там і нищиться техніка, і отримують поранення люди. В більшості випадків вона проведена фахово, це те, що нам відомо і що вдалось отримати інформацію", – додав Цимбалюк.

Рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів.

Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обсязі, хто та як використав бюджетні кошти, повідомила нардепка від Голосу Бобровська.

Президент Зеленський повідомляв, що росіяни не дійшли до бетонної лінії укріплень у Харківській області, зараз вони приблизно на першій лінії.

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