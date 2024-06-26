Донецька ОВА розповіла про стан третьої лінії оборони в регіоні: Готова на 90%

Очільник ОВА зазначив, що місцева влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд

Будівництво фортифікаційних споруд. Ілюстративне фото: EPA

Третя лінія оборони в Донецькій області, яку зводять цивільні, готова на 90%, заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Про це він розповів під час візиту президента Володимира Зеленського у Донецьку область.

Очільник ОВА зазначив, що місцева влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд.

Також тривають роботи з відновлення водопостачання Покровська, евакуація людей із прифронтових районів і підготовка до нового навчального року, який у цьому регіоні відбуватиметься в онлайн-режимі, розповів він.

За результатами наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку та спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

У травні на запит LIGA.net у Донецькій ОВА розповіли, що на території області зводять військові інженерно-технічні фортифікаційні споруди.

На першій лінії оборони цим займаються військовослужбовці Сил оборони, військові адміністрації населених пунктів залучені до зведення фортифікацій на другій лінії оборони, а будівництво третьої лінії оборони забезпечується державними замовниками.

Рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів.

Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обсязі, хто та як використав бюджетні кошти, повідомила нардепка від Голосу Бобровська.

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