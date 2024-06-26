Зеленський доручив відправити більше дронів на Покровський напрямок. ЗСУ розповіли про ситуацію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину провів нараду щодо безпеки та ситуації у регіоні та доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту. Про це повідомили в Офісі президента.

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В ОП зазначили: Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.

Фото: ОП

За підсумками наради глава держави доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку під час розподілу безпілотників між різними ділянками фронту.

Президент також доручив спростити процедуру видавання документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Покровський напрямок залишається найактивнішою ділянкою фронту. За останніми даними Генерального штабу, з початку доби російська армія 15 разів атакували позиції українських воїнів на Покровському напрямку.

ДОПОВНЕНО О 14:35. У коментарі для LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що минулої доби українські військові відбили 47 атак в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола, Євгенівки, Новоселівки Першої, Макарівки та Яснобродівки Донецької області, де ворог намагався витіснити Сили оборони із займаних рубежів.

Ворог намагається прорватися з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки й не полишає наміру протиснути оборону на Покровському напрямку, зазначив він.

За даними військового, від початку доби російська армія 15 разів атакувала позиції Сил оборони неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса.

Мапа: Deepstate

Ситуація напружена, стверджує Волошин. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка, Сили оборони здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території.

26 червня президент приїхав у Донецьку область разом із головнокомандувачем ЗСУ Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил.

Минулого місяця представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр.

20 червня повідомлялося, що бійців 24 ОМБр передислокували під Часів Яр у Донецькій області, ситуація там надважка.

Начальник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що на східному фронті ще щонайменше місяць буде складно.

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