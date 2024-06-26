Президент Володимир Зеленський приїхав у Донецьку область разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим. Відповідне відео він опублікував у соцмережах.

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Зеленський відвідав Покровськ та представив нового командувача Об'єднаних сил генерала Андрія Гнатова. Також він заслухав доповіді військових безпосередньо із позицій.

"Ця людина молода, але знання фронту та досвід у нього такий, як потрібно. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта й берегти якнайбільше життів наших воїнів", – акцентував Зеленський.

Президент провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей.

"Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла", – сказав президент.

Також він наголосив, що "буде окрема розмова в Києві", зокрема з урядовцями, які "повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення".

"Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", – підсумував він.

Також він подякував бійцям 110-тої, 31-шої та 47-мої окремих механізованих бригад та відзначив нагородами.

ДОВІДКА. Андрій Гнатов – морський піхотинець, очолював штаб 36-ї бригади морської піхоти. З 2018-го став командиром бригади. Згодом – начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ.



Був командувачем оперативного угруповання військ "Примор'я" та командував військами оперативного командування "Схід". Андрій Гнатов – морський піхотинець, очолював штаб 36-ї бригади морської піхоти. З 2018-го став командиром бригади. Згодом – начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ.Був командувачем оперативного угруповання військ "Примор'я" та командував військами оперативного командування "Схід".

23 червня начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Кротевич закликав ДБР відкрити провадження щодо "одного з військових генералів". У ДБР підтвердили LIGA.net , що отримали таку заяву, проте ім'я фігуранта заяви не назвали. За даними Української правди, йшлося саме про Содоля.

, що отримали таку заяву, проте ім'я фігуранта заяви не назвали. За даними Української правди, йшлося саме про Содоля. 24 червня Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил Збройних Сил генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

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