Зеленський відвідав Донецьку область та представив заміну Содолю – відео
Президент Володимир Зеленський приїхав у Донецьку область разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим. Відповідне відео він опублікував у соцмережах.
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Зеленський відвідав Покровськ та представив нового командувача Об'єднаних сил генерала Андрія Гнатова. Також він заслухав доповіді військових безпосередньо із позицій.
"Ця людина молода, але знання фронту та досвід у нього такий, як потрібно. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта й берегти якнайбільше життів наших воїнів", – акцентував Зеленський.
Президент провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей.
"Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла", – сказав президент.
Також він наголосив, що "буде окрема розмова в Києві", зокрема з урядовцями, які "повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення".
"Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", – підсумував він.
Також він подякував бійцям 110-тої, 31-шої та 47-мої окремих механізованих бригад та відзначив нагородами.
Був командувачем оперативного угруповання військ "Примор'я" та командував військами оперативного командування "Схід".
- 23 червня начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Кротевич закликав ДБР відкрити провадження щодо "одного з військових генералів". У ДБР підтвердили LIGA.net, що отримали таку заяву, проте ім'я фігуранта заяви не назвали. За даними Української правди, йшлося саме про Содоля.
- 24 червня Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил Збройних Сил генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
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