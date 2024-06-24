Начштабу "Азову" написав заяву в ДБР на військового генерала. УП пише, що це Содоль

Ім'я фігуранта офіційно не розголошується, проте УП повідомляє, що мова про Содоля

Богдан Кротевич (Фото: Telegram)

Начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Богдан ("Тавр") Кротевич закликав Держбюро розслідувань відкрити провадження щодо одного з військових генералів. У ДБР підтвердили LIGA.net, що отримали таку заяву, проте ім'я фігуранта заяви не назвали. Українська правда з посиланням на співрозмовника у військово-політичному керівництві пише, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Кротевич не уточнив, про якого саме генерала йдеться, але заявив: "На моє переконання, [він] вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

"Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так – це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч", – заявив Тавр.

Зокрема, Кротевич заявив, що цього генерала "99% військових ненавидять за те, що він робить", і що цей воєначальник починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, але не проти себе.

Тавр акцентував: військові часто вдаються до медійного розголосу "не від кращого" життя, і наразі це єдина можливість змінити ситуацію.

Читайте також: Мобілізація. Для мотивації треба пояснити, що буде в разі поразки України — начштабу "Азову"

Содоль – командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". Саме у сфері відповідальності цього угруповання і воює "Азов" біля Серебрянського лісництва.

Загалом "Хортиця" охоплює відтинок фронту від Харківського на півночі до колишнього Авдіївського напрямку на сході.

Раніше Содоля критикували представники різних політичних флангів, серед них активіст та волонтер Сергій Стерненко та депутатка від Слуг народу Мар'яна Безугла. Його, зокрема, звинувачують у недбалому ставленні до особового складу, що призводить до жертв серед військових.

Читайте також: Командувач об'єднаних сил ЗСУ: У нас брак особового складу, противник переважає у 10 разів