Начштабу "Азову" написав заяву в ДБР на військового генерала. УП пише, що це Содоль
Начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Богдан ("Тавр") Кротевич закликав Держбюро розслідувань відкрити провадження щодо одного з військових генералів. У ДБР підтвердили LIGA.net, що отримали таку заяву, проте ім'я фігуранта заяви не назвали. Українська правда з посиланням на співрозмовника у військово-політичному керівництві пише, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
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Кротевич не уточнив, про якого саме генерала йдеться, але заявив: "На моє переконання, [він] вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".
"Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так – це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч", – заявив Тавр.
Зокрема, Кротевич заявив, що цього генерала "99% військових ненавидять за те, що він робить", і що цей воєначальник починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, але не проти себе.
Тавр акцентував: військові часто вдаються до медійного розголосу "не від кращого" життя, і наразі це єдина можливість змінити ситуацію.
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Содоль – командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". Саме у сфері відповідальності цього угруповання і воює "Азов" біля Серебрянського лісництва.
Загалом "Хортиця" охоплює відтинок фронту від Харківського на півночі до колишнього Авдіївського напрямку на сході.
- Раніше Содоля критикували представники різних політичних флангів, серед них активіст та волонтер Сергій Стерненко та депутатка від Слуг народу Мар'яна Безугла. Його, зокрема, звинувачують у недбалому ставленні до особового складу, що призводить до жертв серед військових.
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