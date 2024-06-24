Начштаба "Азова" написал заявление в ГБР на генерала. УП пишет, что это Содоль

Имя фигуранта официально не разглашается, но УП сообщает, что речь идет о Содоле

Богдан Кротевич (Фото: Telegram)

Начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Богдан ("Тавр") Кротевич призвал Госбюро расследований открыть производство по одному из военных генералов. В ГБР подтвердили LIGA.net, что получили такое заявление, однако имени фигуранта заявления не назвали. Украинская правда со ссылкой на собеседника в военно-политическом руководстве пишет, что речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

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Кротевич не уточнил, о каком именно генерале идет речь, но заявил: "По моему убеждению, [он] убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

"Те условия, при которых сейчас воюют бригады, я скажу так – это нереальный героизм, в первую очередь солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад. И героизм их полагается в том, что они сдерживают врага не благодаря, а вопреки", – заявил Тавр.

В частности, Кротевич заявил, что этого генерала "99% военных ненавидят за то, что он делает", и что этот военачальник начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, но не против себя.

Тавр акцентировал: военные часто прибегают к медийной огласке "не от хорошей" жизни, и сейчас это единственная возможность изменить ситуацию.

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Содоль – командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно в сфере ответственности этой группировки и воюет "Азов" у Серебрянского лесничества.

В целом "Хортица" охватывает часть фронта от Харьковского на севере до бывшего Авдеевского направления на востоке.

Ранее Содоля критиковали представители разных политических флангов, в частности, активист и волонтер Сергей Стерненко и депутат от Слуг народа Марьяна Безуглая. Его, в том числе, обвиняют в халатном отношении к личному составу, что приводит к жертвам среди военных.

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