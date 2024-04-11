Командующий объединенными силами ВСУ: Россия превосходит нас в личном составе в 10 раз

Юрий Содоль (Фото: ОП)

У Вооруженных Сил Украины дефицит личного состава, оккупационная армия России превосходит на фронте почти в 10 раз. Об этом перед голосованием за закон о мобилизации в Верховной Раде заявил командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Противник превосходит нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава. В некоторых отделениях у нас осталось по два, в некоторых – по три-четыре человека, тогда как по уставам их должно было быть 8-10. По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта", – сказал он.

По словам Содоля, вместо одной бригады вынуждены ставить на тот или иной участок фронта три. В свою очередь, те две "дополнительные" бригады могли бы быть в тыловой полосе, где личный состав мог отдохнуть, доукомплектоваться, получить оружие, пройти нормальную подготовку, чтобы заменить ту бригаду или создать ударную группировку.

"При нормальной обеспеченности личным составом эти две дополнительные бригады могли бы отдыхать и готовиться, или входить в ударную группировку для дальнейшего наступления. Но вместо этого бригады держат фронт", – отметил он.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Президент Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

Читайте также: Мобилизация. В Минобороны очертили план действий после вступления закона в силу