Командувач об'єднаних сил ЗСУ: У нас брак особового складу, противник переважає у 10 разів

Юрій Содоль заявив про це перед ухваленням закону про мобілізацію у Раді

Юрій Содоль (Фото: ОП)

Збройні Сили України мають брак особового складу, окупаційна армія Росії переважає на фронті у майже 10 разів. Про це перед голосуванням за закон про мобілізацію у Верховній Раді заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль.

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"Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких – по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту", – висловився він.

За словами Содоля, замість однієї бригади змушені ставити на ту чи іншу ділянку фронту три. Своєю чергою ті дві "додаткові" бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання.

"За умов нормальної забезпеченості особовим складом, ці дві додаткові бригади могли б відпочивати й готуватися, або входити в ударне угруповання для подальшого наступу. Але замість цього бригади тримають фронт", – зазначив він.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Президент Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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