Президент Владимир Зеленский приехал в Донецкую область вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Андреем Гнатовым. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.

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Зеленский посетил Покровск и представил нового командующего Объединенных сил генерала Андрея Гнатова. Также он заслушал доклады военных непосредственно с позиций.

"Этот человек молодой, но знание фронта и опыт у него такой, как нужно. Задача для генерала Гнатова очевидна – уничтожать оккупанта и беречь как можно больше жизней наших воинов", – акцентировал Зеленский.

Президент провел в Донецкой области совещание по безопасности и поддержке людей.

"Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья", – сказал президент.

Также он подчеркнул, что "будет отдельный разговор в Киеве", в частности с чиновниками, которые "должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения".

"Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", – подытожил он.

Также он поблагодарил бойцов 110-й, 31-й и 47-й отдельных механизированных бригад и отметил наградами.

СПРАВКА. Андрей Гнатов – морской пехотинец, возглавлял штаб 36-й бригады морской пехоты. С 2018-го стал командиром бригады. Впоследствии – начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск.



Был командующим оперативной группировки войск "Приморье" и командовал войсками оперативного командования "Восток". Андрей Гнатов – морской пехотинец, возглавлял штаб 36-й бригады морской пехоты. С 2018-го стал командиром бригады. Впоследствии – начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск.Был командующим оперативной группировки войск "Приморье" и командовал войсками оперативного командования "Восток".

23 июня начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Кротевич призвал ГБР открыть производство в отношении "одного из военных генералов". В ГБР подтвердили LIGA.net , что получили такое заявление, однако имя фигуранта заявления не назвали. По данным Украинской правды, речь шла именно о Содоле.

, что получили такое заявление, однако имя фигуранта заявления не назвали. По данным Украинской правды, речь шла именно о Содоле. 24 июня Зеленский заменил командующего Объединенных сил Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

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