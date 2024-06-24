Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами

На эту должность Зеленский назначил Андрея Гнатова

Юрий Содоль (Фото: АрмияИнформ)

Президент Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

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Зеленский рассказал, что утром 24 июня провел совещание с военными при участии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича.

"Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас – Донецкой области. И поставка нашим силам всего, что необходимо", — подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, на совещании обсудили кадровые вопросы в ВСУ. В частности, глава государства принял решение заменить командующего Объединенными силами. Эту должность будет занимать бригадный генерал Андрей Гнатов.

Ранее Содоля критиковали представители разных политических флангов, в частности, активист и волонтер Сергей Стерненко и депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Его, в частности, обвиняют в халатном отношении к личному составу, что приводит к жертвам среди военных.

23 июня Тавр призвал ГБР открыть производство по одному из военных генералов. УП пишет, что речь идет о генерал-лейтенанте Содоле.

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