Новый глава Управления госохраны имеет карт-бланш на изменения – Зеленский
Президент Владимир Зеленский представил нового главу ведомства Управления государственной охраны – полковника Алексея Морозова и рассказал, каких изменений ожидает от руководителя.
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По словам Зеленского, главная задача Морозова – "обеспечить, чтобы в управлении работали исключительно патриотически настроенные профессиональные люди, которые связывают свою судьбу исключительно с Украиной".
Президент отметил, что управление нуждается в модернизации структуры и работы, чтобы обеспечить соответствие требованиям военного времени, поэтому акцентировал – у нового руководителя УГО есть карт-бланш на изменения.
По словам президента, нужны:
→ новые подходы к работе с личным составом – "без советчины";
→ повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава;
→ новые подходы к рекрутингу кадров для управления;
→ совершенствование материально-технической и учебной баз управления.
Зеленский отметил, что должен быть создан собственный учебный полигон управления – на базе Института Управления государственной охраны Украины нужен современный специализированный Центр подготовки специалистов безопасности.
21 июня Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны Украины – Алексея Морозова.
- 7 мая 2024 года СБУ сообщила о разоблачении сети агентов российской ФСБ, готовивших убийство президента, главы СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и других украинских чиновников.
- Спецслужба отмечала, что разоблачила агентурную сеть заблаговременно при содействии руководства Управления госбезопасности.
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