Новый глава Управления госохраны имеет карт-бланш на изменения – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский представил нового главу ведомства Управления государственной охраны – полковника Алексея Морозова и рассказал, каких изменений ожидает от руководителя.

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По словам Зеленского, главная задача Морозова – "обеспечить, чтобы в управлении работали исключительно патриотически настроенные профессиональные люди, которые связывают свою судьбу исключительно с Украиной".

Президент отметил, что управление нуждается в модернизации структуры и работы, чтобы обеспечить соответствие требованиям военного времени, поэтому акцентировал – у нового руководителя УГО есть карт-бланш на изменения.

По словам президента, нужны:

→ новые подходы к работе с личным составом – "без советчины";

→ повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава;

→ новые подходы к рекрутингу кадров для управления;

→ совершенствование материально-технической и учебной баз управления.

Зеленский отметил, что должен быть создан собственный учебный полигон управления – на базе Института Управления государственной охраны Украины нужен современный специализированный Центр подготовки специалистов безопасности.

21 июня Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны Украины – Алексея Морозова.

7 мая 2024 года СБУ сообщила о разоблачении сети агентов российской ФСБ, готовивших убийство президента, главы СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и других украинских чиновников.

Спецслужба отмечала, что разоблачила агентурную сеть заблаговременно при содействии руководства Управления госбезопасности.

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