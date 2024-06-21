В начале мая президент уволил Сергея Рудя – он возглавлял УГО с 2019 года

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны Украины, им стал Алексей Морозов. Об этом говорится в соответствующем указе №361/2024 от 21 июня.

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"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", – говорится в сообщении. Открытых данных о Морозове в сети нет.

В начале мая президент уволил Сергея Рудя – он возглавлял УГО с 2019 года.

Скриншот с сайта ОП

7 мая 2024 года СБУ сообщила о разоблачении сети агентов российской ФСБ, готовивших убийство президента, главы СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и других украинских чиновников.

Спецслужба отмечала, что разоблачила агентурную сеть заблаговременно при содействии руководства Управления госбезопасности.

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