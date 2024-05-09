Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны

Ранее СБУ сообщила о задержании двух сотрудников ведомства, подозреваемых в подготовке покушений на президента, начальника спецслужбы и ГУР

Сергей Рудь (Фото: УДО)

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

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Сергей Рудь – генерал-майор, руководивший УГО с октября 2019 года. Перед ним этот пост занимал Алексей Оцерклевич — ему после увольнения Зеленский присвоил звание генерал-майора.

7 мая этого года Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении сети агентов российской Федеральной службы безопасности, готовивших убийство президента, главы СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и других украинских чиновников.

Спецслужба отмечала, что разоблачила агентурную сеть заблаговременно при содействии руководства Управления госбезопасности.

По данным следствия, двое полковников этого ведомства "сливали" секретную информацию захватчикам — они задержаны.

Фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и подготовке к теракту.

Им угрожает пожизненное заключение, сейчас они под стражей.

В мае 2022 года Зеленский заявил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много", ведь у Путина есть более серьезные проблемы. В августе Зеленский рассказал, что директор ЦРУ США на встрече в январе "отправлял сигналы" об угрозах для его жизни в случае полномасштабного вторжения России.

В ноябре 2023 года президент сказал, что пережил примерно пять-шесть попыток покушений на свою жизнь со стороны россиян.

В апреле 2024 года украинские правоохранители сообщили о разоблачении гражданина Польши, который, по данным следствия, предлагал российской военной разведке (ГРУ) покушать на Зеленского. Польский гражданин был задержан.

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