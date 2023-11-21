Зеленский заявил, что пережил до шести покушений: Первый раз интересно, а потом как COVID

Президент Владимир Зеленский заявил, что пережил примерно пять-шесть попыток покушений на свою жизнь со стороны россиян. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.

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По его словам, первое покушение вызывает панику, а после этого "все не так уж плохо".

"Первый очень интересен, когда это первый раз, а потом это как COVID. Во-первых, люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно. А потом, после этого, я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы это сделать", — сказал Зеленский.

Он отметил, что не может назвать точное количество покушений, но точно упомянул примерно пять-шесть попыток.

В мае 2022 года Зеленский рассказал, что у руководства Украины был план действий в случае результативного покушения на жизнь президента со стороны российских оккупантов.

Президент заявил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много", и у российского диктатора Владимира Путина сейчас есть более серьезные проблемы.

В августе Зеленский сообщил, что директор Центрального разведуправления США за месяц до большой войны "направлял сигналы" об угрозах для жизни президента в случае полномасштабного вторжения России.

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