Зеленський заявив, що пережив до шести замахів: Перший раз цікаво, а потім це як COVID
21.11.2023, 08:31
Володимир Зеленський (Фото: EPA)
Президент Володимир Зеленський заявив, що пережив приблизно п'ять-шість спроб замахів на своє життя росіян. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.
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За його словами, перший замах викликає паніку, а після цього "все не так уже й погано".
"Перший дуже цікавий, коли це перший раз, а потім це як COVID. По-перше, люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно. А потім, після цього, я просто поділюся з вами подробицями того, що ще одна група приїхала до України, щоб це зробити", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що не може назвати точну кількість замахів, але точно згадав приблизно п'ять-шість спроб.
- У травні 2022 року Зеленський розповів, що у керівництва України був план дій у разі результативного замаху на життя президента з боку російських окупантів.
- Президент заявив, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато", і у російського диктатора Володимира Путіна зараз є серйозніші проблеми.
- У серпні Зеленський повідомив, що директор Центрального розвідуправління США за місяць до великої війни "надсилав сигнали" про погрози для життя президента у разі повномасштабного вторгнення Росії.
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