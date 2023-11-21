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Зеленський заявив, що пережив до шести замахів: Перший раз цікаво, а потім це як COVID

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 08:31
Зеленський заявив, що пережив до шести замахів: Перший раз цікаво, а потім це як COVID - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що пережив приблизно п'ять-шість спроб замахів на своє життя росіян. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

За його словами, перший замах викликає паніку, а після цього "все не так уже й погано".

"Перший дуже цікавий, коли це перший раз, а потім це як COVID. По-перше, люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно. А потім, після цього, я просто поділюся з вами подробицями того, що ще одна група приїхала до України, щоб це зробити", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що не може назвати точну кількість замахів, але точно згадав приблизно п'ять-шість спроб.

  • У травні 2022 року Зеленський розповів, що у керівництва України був план дій у разі результативного замаху на життя президента з боку російських окупантів.
  • Президент заявив, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато", і у російського диктатора Володимира Путіна зараз є серйозніші проблеми.
  • У серпні Зеленський повідомив, що директор Центрального розвідуправління США за місяць до великої війни "надсилав сигнали" про погрози для життя президента у разі повномасштабного вторгнення Росії.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнаспецслужбизамахи
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