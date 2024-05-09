Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Раніше СБУ повідомила про затримання двох співробітників відомства, яких підозрюють у підготовці замахів на президента, начальника спецслужби та ГУР

Сергій Рудь (Фото: УДО)

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

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Сергій Рудь — генерал-майор, що керував УДО з жовтня 2019 року. Перед ним цю посаду обіймав Олексій Оцерклевіч — йому після звільнення Зеленський надав звання генерал-майора.

7 травня цього року Служба безпеки України повідомила про викриття мережі агентів російської Федеральної служби безпеки, котрі готували вбивство президента, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших українських високопосадовців.

Спецслужба зауважувала, що викрила агентурну мережу завчасно за сприяння керівництва Управління держбезпеки.

За даними слідства, двоє полковників цього відомства "зливали" секретну інформацію загарбникам — їх затримано.

Фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та підготовці до теракту.

Їм загрожує довічне ув'язнення, зараз вони під вартою.

У травні 2022 року Зеленський заявив, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато", адже у Путіна є серйозніші проблеми. У серпні Зеленський розповів, що директор ЦРУ США на зустрічі в січні "надсилав сигнали" про загрози для його життя у разі повномасштабного вторгнення Росії.

У листопаді 2023 року президент сказав, що пережив приблизно п'ять-шість спроб замахів на своє життя з боку росіян.

У квітні 2024 року українські правоохоронці повідомили про викриття громадянина Польщі, який, за даними слідства, пропонував російській воєнній розвідці (ГРУ) здійснити замах на Зеленського. Польського громадянина було затримано.

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