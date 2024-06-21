На початку травня президент звільнив Сергія Рудя – він очолював УДО з 2019 року

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони України, ним став Олексій Морозов. Про це йдеться у відповідному указі №361/2024 від 21 червня.

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"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", – йдеться у повідомленні. Відкритих даних щодо Морозова у мережі немає.

На початку травня президент звільнив Сергія Рудя – він очолював УДО з 2019 року.

Скриншот із сайту ОП

7 травня 2024 року СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, котрі готували вбивство президента, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших українських високопосадовців.

Спецслужба зауважувала, що викрила агентурну мережу завчасно за сприяння керівництва Управління держбезпеки.

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