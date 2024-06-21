Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони
Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони України, ним став Олексій Морозов. Про це йдеться у відповідному указі №361/2024 від 21 червня.
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"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", – йдеться у повідомленні. Відкритих даних щодо Морозова у мережі немає.
На початку травня президент звільнив Сергія Рудя – він очолював УДО з 2019 року.
- 7 травня 2024 року СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, котрі готували вбивство президента, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших українських високопосадовців.
- Спецслужба зауважувала, що викрила агентурну мережу завчасно за сприяння керівництва Управління держбезпеки.
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