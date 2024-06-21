Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони України, ним став Олексій Морозов. Про це йдеться у відповідному указі №361/2024 від 21 червня.

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"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", – йдеться у повідомленні. Відкритих даних щодо Морозова у мережі немає.

На початку травня президент звільнив Сергія Рудя – він очолював УДО з 2019 року. 

Скриншот з сайту ОП
Скриншот із сайту ОП
  • 7 травня 2024 року СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, котрі готували вбивство президента, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших українських високопосадовців.
  • Спецслужба зауважувала, що викрила агентурну мережу завчасно за сприяння керівництва Управління держбезпеки.

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