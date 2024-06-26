Зеленский поручил отправить дроны на Покровское направление. ВСУ рассказали о ситуации

26 июня президент приехал в Донецкую область вместе с новым командующим Объединенными силами генералом Гнатовым

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область провел совещание по безопасности и ситуации в регионе и поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта. Об этом сообщили в Офисе президента.

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В ОП отметили: Зеленский заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина и начальника управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.

Фото: ОП

По итогам совещания глава государства поручил учесть возросшую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении беспилотников между разными участками фронта.

Президент также поручил упростить процедуру выдачи документов, свидетельствующих о разрушении жилья в прифронтовых районах.

Покровское направление остается самым активным участком фронта. По последним данным Генерального штаба, с начала суток российская армия 15 раз атаковала позиции украинских воинов на Покровском направлении.

ДОПОЛНЕНО В 14:35. В комментарии для LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что за прошедшие сутки украинские военные отбили 47 атак в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола, Евгеновки, Новоселовки Первой, Макаровки и Яснобродовки Донецкой области, где враг пытался вытеснить Силы обороны с занимаемых рубежей.

Враг пытается прорваться из района Очеретино в направлениях Евгеновки, Новоалександровки и Воздвиженки и не оставляет намерения продавить оборону на Покровском направлении, отметил он.

По данным военного, с начала суток российская армия 15 раз атаковала позиции Сил обороны неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.

Карта: Deepstate

Ситуация напряженная, утверждает Волошин. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка, Силы обороны осуществляют мероприятия по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян вглубь украинской территории.

26 июня президент приехал в Донецкую область вместе с главнокомандующим ВСУ Сырским и новым командующим Объединенными силами генералом Андреем Гнатовым.

В прошлом месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда Украина потеряет Часов Яр.

20 июня сообщалось, что бойцов 24 ОМБр передислоцировали в Часов Яр Донецкой области, ситуация там сверхсложная.

Начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что на восточном фронте еще минимум месяц будет сложно.

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