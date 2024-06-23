Буданов о востоке: Армагеддона не будет, но легче не станет еще минимум месяц

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что на восточном фронте еще минимум месяц будет сложно. Об этом он сказал в интервью The Philadelphia Inquirer.

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Отвечая на вопрос, могут ли украинские войска остановить нынешнее наступление России на востоке, где у Москвы, как написало издание, есть "небольшие, но стабильные территориальные завоевания", Буданов ответил: "Хорошая новость состоит в том, что Армагеддона не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Так будет хотя бы месяц, легче не станет".

Начальник ГУР подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы не допустить полной оккупации Донбасса и минимизировать российские успехи.

На вопрос, сможет ли Украина удержать Часов Яр, Буданов сказал: "Я воздержусь от ответа".

Начальник ГУР также отметил, что поставки вооружений от Запада сейчас происходят быстрее, чем это было несколько месяцев назад, но потребности Украины очень высоки, и все же остается вопрос объема.

В прошлом месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда Украина потеряет Часов Яр.

20 июня сообщалось, что бойцов 24 ОМБр передислоцировали в Часов Яр Донецкой области, ситуация там сверхтрудная.

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