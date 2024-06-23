Буданов о востоке: Армагеддона не будет, но легче не станет еще минимум месяц
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что на восточном фронте еще минимум месяц будет сложно. Об этом он сказал в интервью The Philadelphia Inquirer.
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Отвечая на вопрос, могут ли украинские войска остановить нынешнее наступление России на востоке, где у Москвы, как написало издание, есть "небольшие, но стабильные территориальные завоевания", Буданов ответил: "Хорошая новость состоит в том, что Армагеддона не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Так будет хотя бы месяц, легче не станет".
Начальник ГУР подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы не допустить полной оккупации Донбасса и минимизировать российские успехи.
На вопрос, сможет ли Украина удержать Часов Яр, Буданов сказал: "Я воздержусь от ответа".
Начальник ГУР также отметил, что поставки вооружений от Запада сейчас происходят быстрее, чем это было несколько месяцев назад, но потребности Украины очень высоки, и все же остается вопрос объема.
- В прошлом месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда Украина потеряет Часов Яр.
- 20 июня сообщалось, что бойцов 24 ОМБр передислоцировали в Часов Яр Донецкой области, ситуация там сверхтрудная.
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