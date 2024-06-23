Буданов про схід: Армагедону не буде, але легше не стане ще щонайменше місяць
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що на східному фронті ще щонайменше місяць буде складно. Про це він сказав в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де Москва, як написало видання, має "невеликі, але стабільні територіальні завоювання", Буданов відповів: "Хороша новина полягає в тому, що Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде хоча б місяць, легше не стане".

Начальник ГУР наголосив, що Україна зробить все можливе, щоб не допустити повної окупації Донбасу і щоб мінімізувати російські успіхи.

На запитання, чи зможе Україна утримати Часів Яр, Буданов сказав: "Я утримаюся від відповіді".

Начальник ГУР також зазначив, що постачання озброєнь від Заходу зараз відбуваються швидше, ніж це було кілька місяців тому, але потреби України дуже високі, і все ж залишається питання обсягу.

  • Минулого місяця представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр.
  • 20 червня повідомлялось, що бійців 24 ОМБр передислокували під Часів Яр у Донецькій області, ситуація там надважка

Читайте також: Буданов не бачить сенсу у переговорах із Росією і пояснив, чому важливо бити по РФ

війнагуркирило будановЧасів Яр