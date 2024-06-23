Буданов про схід: Армагедону не буде, але легше не стане ще щонайменше місяць

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що на східному фронті ще щонайменше місяць буде складно. Про це він сказав в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

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Відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній наступ Росії на сході, де Москва, як написало видання, має "невеликі, але стабільні територіальні завоювання", Буданов відповів: "Хороша новина полягає в тому, що Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так буде хоча б місяць, легше не стане".

Начальник ГУР наголосив, що Україна зробить все можливе, щоб не допустити повної окупації Донбасу і щоб мінімізувати російські успіхи.

На запитання, чи зможе Україна утримати Часів Яр, Буданов сказав: "Я утримаюся від відповіді".

Начальник ГУР також зазначив, що постачання озброєнь від Заходу зараз відбуваються швидше, ніж це було кілька місяців тому, але потреби України дуже високі, і все ж залишається питання обсягу.

Минулого місяця представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що, ймовірно, це лише питання часу, коли Україна втратить Часів Яр.

20 червня повідомлялось, що бійців 24 ОМБр передислокували під Часів Яр у Донецькій області, ситуація там надважка.

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