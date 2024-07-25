Шмигаль відзвітував про фортифікації на Херсонщині: будівництво завершено на 97%

У 2024 році уряд виділив Херсонській області понад 2 млрд грн на будівництво фортифікацій

Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр Денис Шмигаль прибув з робочим візитом до Херсонської області й заявив, що будівництво фортифікаційних споруд там виконано на 97%. Відповідний допис глава уряду опублікував у Telegram.

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"За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%", – йдеться у повідомленні.

Шмигаль підкреслив, що будівництво оборонних споруд є першочерговим завданням для усіх керівників прифронтових регіонів. Прем'єр нагадав, що у 2024 році уряд виділив на це Херсонській області понад 2 млрд грн.

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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