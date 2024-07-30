Зеленский – о защите энергообъектов: Это будет критерий для некоторых кадровых вопросов

Владимир Зеленский отметил, что в большинстве регионов есть возможности для создания новой генерации

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сроки защиты энергообъектов должны быть соблюдены, ведь это будет критерием для некоторых кадровых вопросов. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

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Зеленский рассказал, что сегодня, 30 июля, посетил две области – Ровенскую и Волынскую. В рамках визитов он провел ряд совещаний, в частности по вопросам энергетики.

"Об энергетике – в большинстве наших регионов есть значительные возможности для создания новой генерации. Уже есть кредитные и грантовые программы, есть разные формы поддержки от наших партнеров – большинство общин могут найти для себя такие варианты, чтобы обеспечить людям большую энергетическую состоятельность", – заявил президент.

Также глава государства рассказал, что на уровне всего государства ведется работа по защите энергетических объектов.

"Все сроки по конкретным объектам, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны соблюдаться. Это будет критерий и для некоторых кадровых вопросов", — подчеркнул Зеленский.

В ночь на 20 июля россияне атаковали "шахедом" объект энергетической инфраструктуры в Сумской области.

28 июля Галущенко заявил, что украинская энергосистема сможет пройти эту зиму, но во время войны "очень тяжело" давать прогнозы.

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