Вночі палала тягова підстанція у Кемеровській області. Z-канали публікують відео пожежі

Транссибірська залізниця (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські пропагандистські ресурси повідомили, що в ніч проти 19 серпня у Кемеровській області палала тягова підстанція на Транссибірській залізниці. Відео опублікував Telegram-канал, наближений до силовиків країни-агресора.

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Станція розташована у Мар'їнську. У транспортній прокуратурі заявили, що попередня причина займання – технічна несправність.

Через пожежу на якийсь час місто залишилося без водо- та електропостачання. Z-канали пишуть, що вночі пожежу вдалося ліквідувати за допомогою пожежного поїзда, однак через цей інцидент рух поїздів було призупинено на дві години.

У ніч проти 18 серпня 2024 року ГУР уразило нафтобазу у Ростовській області РФ дронами українського виробництва — там триває пожежа. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

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