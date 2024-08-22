Разрушенные ангары и пепел: спутниковые снимки последствий удара по аэродрому "Мариновка"

На момент атаки украинских военных на аэродроме базировались 14 российских самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34

Фото: MT Anderson/X

OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области РФ – в ночь на 22 августа по нему ударили бойцы Сил специальных операций и Службы безопасности Украины.

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По данным OSINT-специалист отметил, что на момент атаки украинских военных на аэродроме базировались 14 российских самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34.

Фото: MT Anderson/Х

Фото: MT Anderson/Х

Он отметил, что на авиабазе видны значительные разрушения вокруг ангаров и немного севернее. OSINT-исследователи КиберБорошно заявили, что на территории аэродрома уничтожен по меньшей мере один Су-34, еще один поврежден.

Фото: MT Anderson/Х

Фото: MT Anderson/Х

Фото: MT Anderson/Х

Фото: MT Anderson/Х

Ночью россияне жаловались на дроновую атаку по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. На видео, которые распространяются в сети, слышны звуки взрывов и виден дым.

Местные власти заявили о пожаре после якобы падения обломков беспилотника на территории объекта Министерства обороны РФ.

Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил поражение.

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