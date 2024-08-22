Силы обороны поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в РФ – источник

Российский аэродром (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 22 августа Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили склады на территории аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области России. Об этом LIGA.net рассказал источник в СБУ.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Под ударом Сил обороны оказались склады с управляемыми авиационными бомбами и топливом. Именно этот аэродром оккупанты активно используют для бомбардировок линии фронта в Украине, отметил собеседник.

По его словам, местные жители всю ночь и утро слушали, как взрываются склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация. Соответствующие видео распространяются в местных пабликах.

"Каждая подобная реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", — отметил собеседник.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

Ночью россияне жаловались на дроновую атаку по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. На видео, распространяющихся в сети, слышны звуки взрывов и виден дым.

Местные власти заявили о пожаре после якобы падения обломков беспилотника на территории объекта Министерства обороны РФ.

Читайте также: Самая масштабная атака на аэродромы: СБУ и Силы обороны ударили по четырем аэродромам России – источник