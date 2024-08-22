Сили оборони уразили склади з КАБами та паливом на російському аеродромі "Маринівка" – джерело

Російський аеродром (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 22 серпня Служба безпеки України спільно із Силами спеціальних операцій Збройних Сил України уразили склади на території аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області Росії. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у СБУ.

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Під ударом Сил оборони опинилися склади з керованими авіаційними бомбами та паливом. Саме цей аеродром окупанти активно використовують для бомбардувань лінії фронту в Україні, зазначив співрозмовник.

За його словами, місцеві мешканці всю ніч та ранок слухали, як вибухають склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами. Над територією аеродрому підіймаються стовпи чорного диму та лунає потужна детонація. Відповідні відео розповсюджуються в місцевих пабліках.

"Кожна така реалізація знижує перевагу росіян у повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", – зазначив співрозмовник.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

Уночі росіяни скаржились на дронову атаку по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. На відео, що ширяться у мережі, чути звуки вибухів і видно дим.

Місцева влада заявила про пожежу після нібито падіння уламків безпілотника на території об'єкта Міністерства оборони РФ.

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