Российская военная пропаганда утверждает, что украинские военные уничтожили паром "Конро Трейдер" в порту Кавказ на Кубани. Ресурсы Кремля публикуют с места происшествия видео момента взрыва и последующего возгорания.

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Днем 22 августа Telegram-каналы врага со ссылкой на источники в порту "Кавказ" в Краснодарском крае писали, что на одном из паромов, загруженном железнодорожными цистернами с горючим, раздался взрыв.

Впоследствии топ-пропагандисты РФ, подконтрольные Кремлю, подтвердили попадание в паром и опубликовали видео с места происшествия.

"Пожару на пароме в порту Кавказ после атаки ВСУ присвоен ранг №3, на место направлен пожарный поезд", – сообщает оперштаб Кубани.

СПРАВКА Паромы играют ключевую роль в логистике Крыма, поскольку большинство крупных десантных кораблей были уничтожены, а Керченский мост оказался недостаточно эффективным. Множество военных грузов доставляют на полуостров именно паромами, а топливо транспортируют исключительно в железнодорожных цистернах на паромах. Паромы играют ключевую роль в логистике Крыма, поскольку большинство крупных десантных кораблей были уничтожены, а Керченский мост оказался недостаточно эффективным. Множество военных грузов доставляют на полуостров именно паромами, а топливо транспортируют исключительно в железнодорожных цистернах на паромах.

31 мая 2024 года по территории порта "Кавказ" уже был нанесен удар. Тогда в Генштабе отметили, что удары по нефтяным терминалам в районе порта "Кавказ" были нанесены несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

23 июля россияне сообщили, что под удар попал железнодорожный паром, который ходит по маршруту Кавказ – Керчь.

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