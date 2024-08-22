На праздники 23 и 24 августа возможны ракетные удары по Украине, полиция наготове
В ближайшее время в связи с Днем государственного флага и Днем Независимости российские оккупанты могут прибегнуть к массированным ракетным обстрелам Украины, правоохранители готовы реагировать. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.
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По его словам, 23 и 24 августа существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных ударов по Украине, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время воздушной тревоги и ракетной опасности.
По словам Ахрамеева, для обеспечения усиленной безопасности будут привлечены полицейские патрули, следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и другие службы.
Нацполиция также призывает граждан самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время опасности, избегать контакта с подозрительными предметами и сообщать полиции о нарушении правопорядка.
- В 2022 году на День Независимости россияне ударили по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области – погибли 22 человека, среди них ребенок 11 лет. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, нанесли залповый ракетный удар по Миргороду и били по Запорожью, а ПВО сбила ракету над Черкасской областью.
- В 2023 году россияне на День Независимости атаковали Днепр, Запорожье и Одесскую область.
- 21 августа посольство США в Украине опубликовало обращение к американским гражданам, в котором предупредило о повышенном риске ночных и дневных атак России по Украине 23 и 24 августа.
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