На праздники 23 и 24 августа возможны ракетные удары по Украине, полиция наготове

Полиция призвала украинцев уделять особое внимание четкому алгоритму действий во время воздушной тревоги и ракетной опасности в праздничные дни

Празднование Дня Независимости в Бостоне (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

В ближайшее время в связи с Днем государственного флага и Днем Независимости российские оккупанты могут прибегнуть к массированным ракетным обстрелам Украины, правоохранители готовы реагировать. Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По его словам, 23 и 24 августа существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных ударов по Украине, поэтому необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время воздушной тревоги и ракетной опасности.

По словам Ахрамеева, для обеспечения усиленной безопасности будут привлечены полицейские патрули, следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и другие службы.

Нацполиция также призывает граждан самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время опасности, избегать контакта с подозрительными предметами и сообщать полиции о нарушении правопорядка.

Читайте также: Россияне ударили КАБами по приграничью Сумской области: есть погибшие и раненая