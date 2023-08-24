Ночью Россия ударила по Днепру. Есть пострадавшие – ОВА

Ночью 24 августа Россия ударила по Днепру. В городе есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В 02:29 Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности применения Россией против Украины баллистических ракет.

В 02:41 сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

"Днепр. Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают", – написал Лысак в 03:35.

Ночью 22 августа россияне ударили ракетами по Запорожью и Кривому Рогу. В городах были повреждены жилые многоэтажки.

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