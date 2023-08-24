Ночью Россия ударила по Днепру. Есть пострадавшие – ОВА
24.08.2023, 07:05
Крылатая ракета (иллюстративное фото: скриншот)
Ночью 24 августа Россия ударила по Днепру. В городе есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В 02:29 Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности применения Россией против Украины баллистических ракет.
В 02:41 сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепропетровской области.
"Днепр. Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают", – написал Лысак в 03:35.
- Ночью 22 августа россияне ударили ракетами по Запорожью и Кривому Рогу. В городах были повреждены жилые многоэтажки.
Читайте также: Пуски "Искандеров" были из района оккупированного Джанкоя, Зеленский призывает Запад к ответу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии