Запорожье. Россияне ночью ударили по городу, повреждены многоэтажки — фото последствий

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью в ночь на 22 августа, повреждены жилые дома. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, взрывная волна повредила четыре многоквартирных дома.

Он отметил, что пострадавших среди людей нет.

На месте работают все службы, развернута палатка помощи жителям.

Коммунальщики начали закрывать окна.

Читайте также: В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара россиян

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.