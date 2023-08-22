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Запорожье. Россияне ночью ударили по городу, повреждены многоэтажки — фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 07:26
Запорожье. Россияне ночью ударили по городу, повреждены многоэтажки — фото последствий - Фото
Последствия удара по Запорожью (Фото: Запорожский горсовет)

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью в ночь на 22 августа, повреждены жилые дома. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, взрывная волна повредила четыре многоквартирных дома. 

Он отметил, что пострадавших среди людей нет.

На месте работают все службы, развернута палатка помощи жителям.

Коммунальщики начали закрывать окна. 

Последствия удара по Запорожью (Фото: Запорожский горсовет)

Читайте также: В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара россиян 

Дмитрий Гриниченко
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