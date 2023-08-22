Запорожье. Россияне ночью ударили по городу, повреждены многоэтажки — фото последствий
22.08.2023, 07:26
Последствия удара по Запорожью (Фото: Запорожский горсовет)
Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью в ночь на 22 августа, повреждены жилые дома. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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По его словам, взрывная волна повредила четыре многоквартирных дома.
Он отметил, что пострадавших среди людей нет.
На месте работают все службы, развернута палатка помощи жителям.
Коммунальщики начали закрывать окна.
- 10 августа в Запорожье прогремели два мощных взрыва: оккупанты попали ракетами из "Искандер-К" в гостиницу Reikartz. Погибла женщина, еще по меньшей мере 16 жителей города пострадали, среди них четверо детей.
- В этом отеле был расположен дневной детский лагерь. Позже появилось видео полета ракеты над детской площадкой и удара по гостинице.
- 15 августа верховный главком Зеленский побывал на донецком и запорожском фронтах.
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