В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара россиян
22.08.2023, 06:12
Кривой Рог (Фото: скриншот с видео)
В Кривом Роге рано утром 22 августа прогремел взрыв, перед этим Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
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По его словам, в городе был взрыв — он призвал жителей ничего не снимать и не публиковать в сети.
В 05:32 Воздушные силы написали об угрозе ракетного удара по Днепропетровской области, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.
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