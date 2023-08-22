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В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара россиян

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 06:12
В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара россиян - Фото
Кривой Рог (Фото: скриншот с видео)

В Кривом Роге рано утром 22 августа прогремел взрыв, перед этим Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

По его словам, в городе был взрыв — он призвал жителей ничего не снимать и не публиковать в сети. 

В 05:32 Воздушные силы написали об угрозе ракетного удара по Днепропетровской области, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было. 

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Дмитрий Гриниченко
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