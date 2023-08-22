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У Кривому Розі пролунав вибух. ЗСУ повідомляли про загрозу ракетного удару росіян

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 06:12
У Кривому Розі пролунав вибух. ЗСУ повідомляли про загрозу ракетного удару росіян - Фото
Кривий Ріг (Фото: скриншот з відео)

У Кривому Розі рано-вранці 22 серпня пролунав вибух, перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

За його словами, у місті був вибух — він закликав мешканців нічого не знімати та не публікувати у мережі.

О 05:32 Повітряні сили написали про загрозу ракетного удару по Дніпропетровській області, в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

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Дмитро Гриниченко
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