RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Запоріжжя. Росіяни вночі вдарили по місту, пошкоджено багатоповерхівки — фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 07:26
Запоріжжя. Росіяни вночі вдарили по місту, пошкоджено багатоповерхівки — фото наслідків - Фото
Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: Запорізька міськрада)

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю в ніч на 22 серпня, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, вибухова хвиля пошкодила чотири багатоквартирні будинки.

Він наголосив, що постраждалих серед людей немає.

На місці працюють усі служби, розгорнуто намет допомоги мешканцям.

Комунальники почали затуляти вікна.

Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: Запорізька міськрада)

Читайте також: У Кривому Розі пролунав вибух. ЗСУ повідомляли про загрозу ракетного удару росіян 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназапоріжжяобстрілиАнатолій Куртєвракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 