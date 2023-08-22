Запоріжжя. Росіяни вночі вдарили по місту, пошкоджено багатоповерхівки — фото наслідків

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю в ніч на 22 серпня, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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За його словами, вибухова хвиля пошкодила чотири багатоквартирні будинки.

Він наголосив, що постраждалих серед людей немає.

На місці працюють усі служби, розгорнуто намет допомоги мешканцям.

Комунальники почали затуляти вікна.

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