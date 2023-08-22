Запоріжжя. Росіяни вночі вдарили по місту, пошкоджено багатоповерхівки — фото наслідків
22.08.2023, 07:26
Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: Запорізька міськрада)
Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю в ніч на 22 серпня, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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За його словами, вибухова хвиля пошкодила чотири багатоквартирні будинки.
Він наголосив, що постраждалих серед людей немає.
На місці працюють усі служби, розгорнуто намет допомоги мешканцям.
Комунальники почали затуляти вікна.
- 10 серпня у Запоріжжі пролунали два потужні вибухи: окупанти влучили ракетами з "Іскандер-К" в готель Reikartz. Загинула жінка, щонайменше 16 жителів міста постраждали, серед них четверо дітей.
- У цьому готелі був розташований денний дитячий табір. Пізніше з'явилося відео польоту ракети над дитмайданчиком та удару по готелю.
- 15 серпня верховний головком Зеленський побував на донецькому та запорізькому фронтах.
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