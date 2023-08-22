Кривой Рог. Россия ударила ракетой, повреждены 20 жилых домов и энергетика — фото с места

Российские оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу утром 22 августа, пострадали жилые дома и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

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По его словам, около 05:30 россияне атаковали город ракетой — повреждены более 20 частных домов и энергетика.

Есть пострадавший мужчина 1953 года рождения, он получил порезы лица и отказался от госпитализации.

Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение уже восстановлено, водопроводы тоже запитали генераторами, коммунальщики перезапускают электрику.

Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, все службы работают над ликвидацией последствий.

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