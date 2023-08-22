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Кривой Рог. Россия ударила ракетой, повреждены 20 жилых домов и энергетика — фото с места

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22.08.2023, 08:09
Кривой Рог. Россия ударила ракетой, повреждены 20 жилых домов и энергетика — фото с места - Фото
Последствия удара по Кривому Рогу (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу утром 22 августа, пострадали жилые дома и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, около 05:30 россияне атаковали город ракетой — повреждены более 20 частных домов и энергетика.

Есть пострадавший мужчина 1953 года рождения, он получил порезы лица и отказался от госпитализации. 

Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение уже восстановлено, водопроводы тоже запитали генераторами, коммунальщики перезапускают электрику. 

Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, все службы работают над ликвидацией последствий. 

Кривой Рог. Россия ударила ракетой, повреждены 20 жилых домов и энергетика — фото с места

Кривой Рог. Россия ударила ракетой, повреждены 20 жилых домов и энергетика — фото с места

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Дмитрий Гриниченко
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