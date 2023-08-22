Кривой Рог. Россия ударила ракетой, повреждены 20 жилых домов и энергетика — фото с места
Российские оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу утром 22 августа, пострадали жилые дома и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
По его словам, около 05:30 россияне атаковали город ракетой — повреждены более 20 частных домов и энергетика.
Есть пострадавший мужчина 1953 года рождения, он получил порезы лица и отказался от госпитализации.
Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение уже восстановлено, водопроводы тоже запитали генераторами, коммунальщики перезапускают электрику.
Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, все службы работают над ликвидацией последствий.
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