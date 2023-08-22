Кривий Ріг. Росія вдарила ракетою, пошкоджено 20 житлових будинків та енергетика — фото з місця

Російські окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу вранці 22 серпня, постраждали житлові будинки та енергетична інфраструктура. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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За його словами, близько 05:30 росіяни атакували місто ракетою — пошкоджено понад 20 приватних будинків та енергетика.

Є постраждалий чоловік 1953 року народження, він отримав порізи обличчя та відмовився від госпіталізації.

Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання вже відновлено, водопроводи теж заживили генераторами, комунальники перезапускають електрику.

Частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

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