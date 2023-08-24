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Вночі Росія вдарила по Дніпру. Є постраждалі – ОВА

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 07:15
Вночі Росія вдарила по Дніпру. Є постраждалі – ОВА - Фото
Наслідки російського ракетного удару по Дніпру (Фото: ОВА)
доповнено

Вночі 24 серпня Росія вдарила по Дніпру. У місті є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

О 02:29 Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку застосування Росією проти України балістичних ракет.

О 02:41 повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.

"Дніпро. Приліт. Є постраждалі. Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах! Усі служби працюють", – написав Лисак о 03:35.

ДОПОВНЕНО о 07:35. Вранці Лисак додав, що росіяни вдарили містом ракетами. Одну із них збили захисники з Повітряного командування "Схід".

"Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали сім людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", – повідомив голова ОВА.

Він додав, що пошкоджено близько десяти об'єктів – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків.

"А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється", – написав голова ОВА.

  • Вночі 22 серпня росіяни вдарили ракетами по Запоріжжі та Кривому Розі . У містах було пошкоджено житлові багатоповерхівки.

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Наталія Медведєва
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війнаДніпроракетний удар
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