Вночі Росія вдарила по Дніпру. Є постраждалі – ОВА

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Вночі 24 серпня Росія вдарила по Дніпру. У місті є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

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О 02:29 Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку застосування Росією проти України балістичних ракет.

О 02:41 повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.

"Дніпро. Приліт. Є постраждалі. Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах! Усі служби працюють", – написав Лисак о 03:35.

ДОПОВНЕНО о 07:35. Вранці Лисак додав, що росіяни вдарили містом ракетами. Одну із них збили захисники з Повітряного командування "Схід".

"Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали сім людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", – повідомив голова ОВА.

Він додав, що пошкоджено близько десяти об'єктів – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків.

"А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється", – написав голова ОВА.

Вночі 22 серпня росіяни вдарили ракетами по Запоріжжі та Кривому Розі . У містах було пошкоджено житлові багатоповерхівки.

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