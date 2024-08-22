Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ ко Дню Независимости Украины

Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ ко Дню Независимости Украиныдополнено
Посольство США в Украине опубликовало обращение к американским гражданам, в котором предупредило о повышенном риске ночных и дневных атак России по Украине в ближайшие дни в связи с Днем Независимости. Соответствующее сообщение появилось на сайте представительства.
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Обращение к гражданам США от посольства страны датировано 21 августа.
Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и до выходных существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских атак беспилотниками и ракетами по всей Украине в связи с Днем Независимости 24 августа.
Представительство дает следующие рекомендации американским гражданам в Украине:
→ следить за обновлениями в местных медиа;
→ определять местоположение укрытий заблаговременно до любой воздушной тревоги;
→ немедленно добраться до укрытия, если объявлена воздушная тревога;
→ в случае чрезвычайных ситуаций следовать указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования.
ДОПОЛНЕНО. Американское посольство публиковало такие предупреждения и в два прошлых года после начала полномасштабного вторжения РФ: о риске обстрелов писали 23 августа в 2022 и 2023 годах.
В 2022 году на День Независимости россияне ударили по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области – погибли 22 человека, среди них ребенок 11 лет. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, нанесли залповый ракетный удар по Миргороду и били по Запорожью, а ПВО сбила ракету над Черкасской областью.
В 2023 году россияне в День Независимости атаковали Днепр, Запорожье и Одесскую область.
Однако следует отметить, что россияне регулярно бьют по Украине и без привязки к каким-либо датам.
- Вечером 21 августа россияне ударили баллистикой в Баштанском районе Николаевской области – был пожар, эвакуированы четыре человека.
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