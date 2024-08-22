Американське посольство попередило про підвищений ризик російських атак до Дня Незалежності України

Такі попередження публікуються вже третій рік з початку повномасштабного вторгнення – у минулі роки Росія завдавала ударів у цей день. Але РФ б'є й без прив'язки до дат

Прапор США біля посольства у Києві (Фото: Depositphotos)

Посольство США в Україні опублікувало звернення до американських громадян, у якому попередило про підвищений ризик нічних і денних атак Росії по Україні найближчими днями у зв'язку з Днем Незалежності. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті диппредставництва.

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Звернення до громадян США від посольства країни датоване 21 серпня.

Посольство США в Києві оцінює, що впродовж наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських атак безпілотниками та ракетами у всій Україні у зв’язку з Днем Незалежності 24 серпня.

Представництво надає такі рекомендації американським громадянам в Україні:

→ відстежувати за оновленнями в місцевих медіа;

→ визначати місця розташування укриттів завчасно до будь-якої повітряної тривоги;

→ негайно дістатися укриття, якщо оголошено повітряну тривогу;

→ у разі надзвичайних ситуацій дотримуватися вказівок українських посадовців і служб швидкого реагування.

ДОПОВНЕНО. Американське посольство публікувало такі попередження й у два минулі роки після початку повномасштабного вторгнення РФ: про ризик обстрілів писали 23 серпня у 2022 та 2023 роках.

У 2022 році на День Незалежності росіяни вдарили по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині — загинуло 22 людини, серед них дитина 11 років. Також окупанти здійснили ракетний удар по Хмельницькій області, завдали залпового ракетного удару по Миргороду та били по Запоріжжю, а ППО збила ракету над Черкащиною.

У 2023 році росіяни на День Незалежності атакували Дніпро, Запоріжжя та Одещину.

Проте слід зауважити, що росіяни регулярно б'ють по Україні й без прив'язки до будь-яких дат.

Ввечері 21 серпня росіяни вдарили балістикою у Баштанському районі Миколаївської області – була пожежа, евакуйовано чотирьох осіб.

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