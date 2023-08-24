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Росія атакувала південь: в Одеській області працює ППО

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 23:35
Росія атакувала південь: в Одеській області працює ППО - Фото
ППО (Ілюстративне фото - Командування Повітряних сил)

Пізно ввечері 24 серпня в Одеській області працюють сили протиповітряної оборони у зв'язку з черговими атаками РФ. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

З 23:20 в області оголошено тривогу. О 23:29 Кіпер закликав жителів області та гостей регіону залишатись в укриттях до відбою тривоги, не знімати і не оприлюднювати роботу ППО.

Місцеві пабліки писали про звуки вибухів.

О 23:18 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках.

23:38. Відбій тривоги в Одеській області.

Незадовго до цього у Запоріжжі теж пролунали вибухи на тлі тривоги.

23:45. Повітряні сили підтвердили, що вибухи над Одесою – це робота ППО.

  • У ніч проти 23 серпня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 11, дев'ять із них – на Одещині.
Оксана Житнюк
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