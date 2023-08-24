В Запоріжжі прогриміли вибухи на тлі тривоги

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В Запоріжжі пізно ввечері 24 серпня прогримів вибух на тлі оголошеної повітряної тривоги. Про це повідомляє джерело LIGA.net в обласному центрі.

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З 21:58 у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу, а вибух пролунав о 22:38. О 22:46 – ще один.

Після оголошення тривоги у Запорізькій ОВА попередили про активність тактичної авіації РФ і загрозу застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області.

23:01. Ще один вибух.

Моніторингові канали пишуть про роботу ворожої балістики по Запорізькому району. Також у передмісті нібито зафіксовано ворожий безпілотник. Офіційної інформації наразі немає.

23:13. Відбій повітряної загрози.

У ніч проти 22 серпня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

У ніч проти 24 серпня росіяни завдали удару по Дніпру.

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