В Запорожье прогремели взрывы на фоне тревоги

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В Запорожье поздно вечером 24 августа прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

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С 21:58 в Запорожской области объявлена воздушная тревога, а взрыв прогремел в 22:38. В 22:46 – еще один.

После оглашения тревоги в Запорожской ОВА предупредили об активности тактической авиации РФ и угрозе применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области.

23:01. Еще один взрыв.

Мониторинговые каналы пишут о работе вражеской баллистики по Запорожскому району. Также в пригороде якобы зафиксирован вражеский беспилотник. Официальной информации на данный момент нет.

23:13. Отбой тревоги.

В ночь на 22 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего повреждены жилые дома.

В ночь на 24 августа россияне нанесли удары по Днепру.

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