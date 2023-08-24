В Запорожье прогремели взрывы на фоне тревоги
24.08.2023, 22:46
Запоріжжя (Фото - Telegram Куртєва)
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В Запорожье поздно вечером 24 августа прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.
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С 21:58 в Запорожской области объявлена воздушная тревога, а взрыв прогремел в 22:38. В 22:46 – еще один.
После оглашения тревоги в Запорожской ОВА предупредили об активности тактической авиации РФ и угрозе применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области.
23:01. Еще один взрыв.
Мониторинговые каналы пишут о работе вражеской баллистики по Запорожскому району. Также в пригороде якобы зафиксирован вражеский беспилотник. Официальной информации на данный момент нет.
23:13. Отбой тревоги.
- В ночь на 22 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего повреждены жилые дома.
- В ночь на 24 августа россияне нанесли удары по Днепру.
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