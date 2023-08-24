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В Запорожье прогремели взрывы на фоне тревоги

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 22:46
В Запорожье прогремели взрывы на фоне тревоги - Фото
Запоріжжя (Фото - Telegram Куртєва)
дополнено

В Запорожье поздно вечером 24 августа прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

С 21:58 в Запорожской области объявлена воздушная тревога, а взрыв прогремел в 22:38. В 22:46 – еще один.

После оглашения тревоги в Запорожской ОВА предупредили об активности тактической авиации РФ и угрозе применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области.

23:01. Еще один взрыв.

Мониторинговые каналы пишут о работе вражеской баллистики по Запорожскому району. Также в пригороде якобы зафиксирован вражеский беспилотник. Официальной информации на данный момент нет.

23:13. Отбой тревоги.

  • В ночь на 22 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего повреждены жилые дома.
  • В ночь на 24 августа россияне нанесли удары по Днепру.
Оксана Житнюк
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войнавзрывЗапорожье
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