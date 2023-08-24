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Россия атаковала юг: в Одесской области работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 23:35
Россия атаковала юг: в Одесской области работает ПВО - Фото
ПВО (Иллюстративное фото - Командование Воздушных сил)

Поздно вечером 24 августа в Одесской области работают силы противовоздушной обороны в связи с очередными атаками РФ. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

С 23:20 в области объявлена тревоги. В 23:29 Кипер призвал жителей области и гостей региона оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не снимать и не публиковать работу ПВО.

Местные паблики писали о звуках взрывов.

В 23:18 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и юго-восточном направлениях.

23:38. Отбой тревоги в Одесской области.

Незадолго до этого в Запорожье тоже прогремели взрывы на фоне тревоги.

23:45. Воздушные силы подтвердили, что взрывы над Одессой – это работа ПВО.

Оксана Житнюк
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