Россия атаковала юг: в Одесской области работает ПВО

Поздно вечером 24 августа в Одесской области работают силы противовоздушной обороны в связи с очередными атаками РФ. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 23:20 в области объявлена тревоги. В 23:29 Кипер призвал жителей области и гостей региона оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не снимать и не публиковать работу ПВО.

Местные паблики писали о звуках взрывов.

В 23:18 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и юго-восточном направлениях.

23:38. Отбой тревоги в Одесской области.

Незадолго до этого в Запорожье тоже прогремели взрывы на фоне тревоги.

23:45. Воздушные силы подтвердили, что взрывы над Одессой – это работа ПВО.

В ночь на 23 августа российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 11, девять из них – в Одесской области.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.