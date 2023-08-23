Ночью над Украиной сбили 11 из примерно 20 "шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 23 августа российские оккупанты обстреляли Украину дронами-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить 11 из них. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Военные отмечают, что пуски дронов Россия осуществляла с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных "шахедов" из Приморско-Ахтарского района в России и Чауда в Крыму.

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 11 вражеских беспилотников: девять – в Одесской и два – в пределах Запорожской области", – говорится в сообщении.

Сегодня ночью Россия нанесла удары "шахедами" по порту Измаила. В то же время деловой центр в Москве также атаковали дроны.

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