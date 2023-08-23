UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью над Украиной сбили 11 из примерно 20 "шахедов" – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 09:13
Ночью над Украиной сбили 11 из примерно 20
Дрон-камикадзе Shahed (Скриншот)

В ночь на 23 августа российские оккупанты обстреляли Украину дронами-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить 11 из них. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Военные отмечают, что пуски дронов Россия осуществляла с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных "шахедов" из Приморско-Ахтарского района в России и Чауда в Крыму.

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 11 вражеских беспилотников: девять – в Одесской и два – в пределах Запорожской области", – говорится в сообщении.

  • Сегодня ночью Россия нанесла удары "шахедами" по порту Измаила. В то же время деловой центр в Москве также атаковали дроны.

Читайте также: Чтобы эффективнее выбить россиян из Крыма, Украине нужны AGM-158 JASSM для истребителей F-16 — Forbes

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессадронбеспилотникЗапорожьеShahed
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 