Вночі над Україною збили 11 з приблизно 20 "шахедів" – Повітряні сили

У ніч проти 23 серпня російські окупанти обстріляли Україну дронами-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити 11 з них. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Військові зазначають, що пуски дронів Росія здійснювала з південно-східного напрямку. Загалом було випущено до 20 ударних "шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ в Росії та Чауда у Криму.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників: дев’ять – в Одеській та два – в межах Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі Росія завдала ударів "шахедами" по порту Ізмаїла. Водночас діловий центр у Москві також атакували дрони.

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