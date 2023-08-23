RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вночі над Україною збили 11 з приблизно 20 "шахедів" – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 09:13
Вночі над Україною збили 11 з приблизно 20
Дрон-камикадзе Shahed (Скриншот)

У ніч проти 23 серпня російські окупанти обстріляли Україну дронами-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити 11 з них. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Військові зазначають, що пуски дронів Росія здійснювала з південно-східного напрямку. Загалом було випущено до 20 ударних "шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ в Росії та Чауда у Криму.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників: дев’ять – в Одеській та два – в межах Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

  • Сьогодні вночі Росія завдала ударів "шахедами" по порту Ізмаїла. Водночас діловий центр у Москві також атакували дрони.

Читайте також: Щоб ефективніше вибити росіян із Криму, Україні потрібні AGM-158 JASSM для винищувачів F-16 — Forbes

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабезпілотникОдесазапоріжжядронShahed
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 