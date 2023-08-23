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Росіяни вдарили по порту Ізмаїла "шахедами". Були прильоти та пожежа, ППО збила дев'ять: фото

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 08:14
Росіяни вдарили по порту Ізмаїла
Наслідки удару по порту Ізмаїла (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти вдарили по порту Ізмаїла дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 23 серпня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ворог атакував регіон упродовж трьох годин, ціллю була цивільна інфраструктура.

Сили протиповітряної оборони збили дев'ять "шахедів".

Є влучання у виробничо-перевантажувальні комплекси, де розпочалася пожежа на площі 700 кв. м. Загоряння локалізовано. Також пошкоджено зерносховища.

На місці працюють усі служби та правоохоронці, постраждалих немає.

У Силах оборони півдня України опублікували знімки наслідків нальоту росіян.

Росіяни вдарили по порту Ізмаїла "шахедами". Були прильоти та пожежа, ППО збила дев'ять: фото

Росіяни вдарили по порту Ізмаїла "шахедами". Були прильоти та пожежа, ППО збила дев'ять: фото

Росіяни вдарили по порту Ізмаїла "шахедами". Були прильоти та пожежа, ППО збила дев'ять: фото

17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди та кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Атаки торкнулися Рені та Ізмаїла (як і кілька нальотів пізніше).

Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".

Читайте також: Російські дрони атакують порт Ізмаїла — є прильоти. Але й Москва не спить – слухає вибухи

Дмитро Гриниченко
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