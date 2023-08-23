Россияне ударили по порту Измаила "шахедами". Были прилеты и пожар, ПВО сбила девять: фото
Российские оккупанты ударили по порту Измаила дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 23 августа. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Есть попадание в производственно-перегрузочные комплексы, где начался пожар на площади 700 кв. м. Возгорание локализовано. Также повреждены зернохранилища.
На месте работают все службы и правоохранители, пострадавших нет.
В Силах обороны юга Украины опубликовали снимки последствий налета россиян.
17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. Атаки затронули Рени и Измаил (как и несколько налетов позднее).
Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".
- Россия испортила десятки тысяч тонн зерна в дунайских портах.
- В последний раз Россия атаковала порты на Дунае ночью 16 августа. Последствия.
- Чтобы эффективнее выбивать россиян из Крыма, Украине нужны AGM-158 JASSM для истребителей F-16, пишет Forbes.
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