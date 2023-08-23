Россияне ударили по порту Измаила "шахедами". Были прилеты и пожар, ПВО сбила девять: фото

Российские оккупанты ударили по порту Измаила дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 23 августа. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, враг атаковал регион на протяжении трех часов, целью была гражданская инфраструктура.

Силы противовоздушной обороны сбили девять "шахедов".

Есть попадание в производственно-перегрузочные комплексы, где начался пожар на площади 700 кв. м. Возгорание локализовано. Также повреждены зернохранилища.

На месте работают все службы и правоохранители, пострадавших нет.

В Силах обороны юга Украины опубликовали снимки последствий налета россиян.

17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. Атаки затронули Рени и Измаил (как и несколько налетов позднее).

Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".

Россия испортила десятки тысяч тонн зерна в дунайских портах.

В последний раз Россия атаковала порты на Дунае ночью 16 августа. Последствия.

Чтобы эффективнее выбивать россиян из Крыма, Украине нужны AGM-158 JASSM для истребителей F-16, пишет Forbes.

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