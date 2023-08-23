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Российские дроны с Кубани атакуют порты Украины: работает ПВО, взрывы и стрельба на Дунае

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 02:14
Российские дроны с Кубани атакуют порты Украины: работает ПВО, взрывы и стрельба на Дунае - Фото
Измаил во время одной из атак (иллюстративный скриншот)

Российские дроны-камикадзе Герань-2 (они же Shahed-136), которые оккупанты запустили с аэродрома под Приморско-Ахтарском на Кубани, долетели над Черным морем до юга Одесской области и легли на курс, вероятно, в направлении портов Измаила и Рени на Дунае. Незадолго до 02:00 ночи по "шахедам" началась работа противовоздушной обороны, ее слышат местные жители.

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В 01:32 военные Воздушных сил уведомили, что группа БПЛА двигается над акваторией моря в направлении Одессы.

Позднее звуки "мопедов" услышали значительно южнее, после чего по дронам начали работать различные подразделения ПВО, включая авиацию Сил обороны (в Измаильском районе это слышат ориентировочно с 01:50).

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Дроны пролетели не менее 730 км.

Новость дополняется...

17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. Атаки затронули Рени и Измаил (как и несколько налетов позднее).

Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "не нашла доказательств".

Россия испортила десятки тысяч тонн зерна в дунайских портах.

Смотрите видео: "На днях увидите". Буданов анонсировал неприятности для оккупантов Крыма

Євген Пилипенко
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