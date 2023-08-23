Російські дрони атакують порти України: є прильоти. Але й Москва не спить – слухає вибухи

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Російські дрони-камікадзе Герань-2 (вони ж Shahed-136), які окупанти запустили з аеродрому під Приморсько-Ахтарськом на Кубані, долетіли над Чорним морем до півдня Одеської області та лягли на курс, ймовірно, у напрямку портів Ізмаїла та Рені на Дунаї. Незадовго до 02:00 ночі по "шахедах" розпочалася робота протиповітряної оборони, її чують місцеві жителі.

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О 01:32 військові Повітряних сил повідомили, що група БПЛА рухається над акваторією моря у напрямку до Одеси.

Пізніше звуки "мопедів" почули значно південніше, після чого по дронах почали працювати різні підрозділи ППО, включно з авіацією Сил оборони (в Ізмаїльському районі це чують орієнтовно з 01:50).

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Дрони пролетіли щонайменше 730 км.

02:34. Під Ізмаїлом звуки "мопедів", стрілянина та вибухи. Це ППО.

02:37. Тим часом у Москві та Підмосков'ї відтягнуті на захист столиці РФ системи ППО, пишуть місцеві пабліки, "збивають безпілотники". Більше інформації зараз немає.

02:41. Сильний вибух неподалік від Ізмаїла. І о 02:46 – знову, вже, мабуть, у місті, пише співрозмовник LIGA.net звідти. Можливо, приліт. Оновлено: так, прильоти.

03:25. Після кількох вибухів у Ізмаїлі видно пожежу і пахне гаром, повідомив співрозмовник у місті.

03:37. Ще повітряна ціль на Ізмаїл. Довга неспокійна ніч у місті Дунаї.

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17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди та кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Атаки торкнулися Рені та Ізмаїлу (як і кілька нальотів пізніше).

Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "не знайшла доказів".

Росія зіпсувала десятки тисяч тонн зерна у дунайських портах.

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