Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні – місто частково без світла
Через удар РФ по об'єкту критичної інфраструктури Херсон частково залишився без світла, повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін.
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"Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури", – написав він.
Посадовець зазначив, що енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити постачання.
- 10 серпня Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру.
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