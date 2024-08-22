Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні – місто частково без світла

Ілюстративне фото: Укрінформ

Через удар РФ по об'єкту критичної інфраструктури Херсон частково залишився без світла, повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін.

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"Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури", – написав він.

Посадовець зазначив, що енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити постачання.

10 серпня Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру.

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